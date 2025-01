Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA1380502080 Camino Minerals Corp. 17.01.2025 CA1380503070 Camino Minerals Corp. 20.01.2025 Tausch 6:1KYG2046Q1073 Chaoda Modern Agriculture [Holdings] Ltd. 17.01.2025 KYG2046Q1156 Chaoda Modern Agriculture [Holdings] Ltd. 20.01.2025 Tausch 20:1