VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 5. Juni 2025 / Camino Minerals Corporation (TSX-V: COR) (OTC PINK: CAMZF) ("Camino" oder das "Unternehmen") freut sich, den Erhalt von 1,5 Millionen CAD von seinem Explorationspartner Nittetsu Mining CO., Ltd. ("Nittetsu") bekannt zu geben, mit denen das bevorstehende Explorations- und Bohrprogramm beim Kupferprojekt Los Chapitos ("Los Chapitos" oder das "Projekt") von Camino in Peru vollständig finanziert wird.

Die Gelder stellen die fünfte Option für eine Earn-in-Zahlung durch Nittetsu gemäß den Bedingungen des Earn-in-Abkommens ("Abkommen") dar, das Camino im Jahr 2023 mit Nittetsu unterzeichnet hat (siehe Pressemitteilung vom 14. Juni 2023). Gemäß den Bedingungen des Abkommens kann sich Nittetsu eine 35-%-Projektbeteiligung an Los Chapitos sichern, sobald es über einen Zeitraum von drei Jahren eine Investition in Höhe von insgesamt 10 Millionen CAD getätigt hat. Bis dato hat Nittetsu insgesamt 8,5 Millionen CAD in das Kupferprojekt Los Chapitos investiert.

Das Explorations- und Bohrprogramm läuft von 1. Juni 2025 bis 30. November 2025 und wurde vom gemeinsamen technischen Komitee von Camino und Nittetsu genehmigt. Die Gelder werden für die Weiterentwicklung und Bebohrung der nächsten vorrangigen Ziele von Camino verwendet werden, einschließlich des Erkundungsgebiets Katty auf dem Diva Trend, wo Mineralisierungen in Zusammenhang mit Kupferoxid, Sulfiden und kupferreicher Substanz (Copper Wad) an der Oberfläche identifiziert und bereits zuvor in der Tiefe bebohrt wurden. Das Programm wird auch das kürzlich identifizierte Ziel Sombrero Blanco entlang der Verwerfung La Estancia umfassen, wo eine mächtige und beständige Zone mit einer Kupferoxidmineralisierung identifiziert wurde, die nach wie vor ein bedeutsames Zielgebiet bei der strategischen Exploration von Camino beim Kupfer- und Silber-Explorationsprojekt Los Chapitos im Süden von Peru ist.

Camino und Nittetsu arbeiten außerdem mit Beratern zusammen, um die Kupfermineralisierung in der Tiefe zu modellieren und zu untersuchen. Historische Bohrabschnitte haben hochgradiges Kupfer in der Tiefe nachgewiesen, einschließlich 4,5 m mit 5,01 % Cu ab 245,5 m in Bohrloch DCH-012 (siehe Pressemitteilung vom 26. Mai 2020 für vollständige Details zum Bohrloch und dem entsprechenden Bohrprogramm). Weitere Ergebnisse der Schürfgrabungen und Zielermittlungen werden in den kommenden Wochen veröffentlicht werden, sobald das Unternehmen seine besten Bohrziele für 2025 identifiziert hat.

"Unsere Beziehung zu Nittetsu hat sich kürzlich durch den gemeinsamen Erwerb des fortgeschrittenen Kupferprojekts Puquios in Chile (siehe Pressemitteilung vom 17. April 2025) vertieft, das wir in Produktion bringen möchten und für das bereits die primäre RCA-Genehmigung für den Baubeginn vorliegt. Diese Beziehung begann mit unserem Projekt Los Chapitos in Peru und wir sind dankbar für die kontinuierliche Investition von Nittetsu in ein Projekt, das unserer Meinung nach das Potenzial aufweist, unsere nächste Kupfermine nach Puquios zu werden. Das kontinuierliche Engagement von Nittetsu unterstreicht unsere gemeinsame Überzeugung, dass Los Chapitos das Potenzial aufweist, ein bedeutsamer Kupferproduzent in Peru zu werden."

Abbildung 1: Geologische Kartierungen beim Kupferprojekt Los Chapitos im Mai 2025

Beteiligung der Gemeinde

Am Freitag, dem 23. Mai, veranstaltete Camino den Workshop zur Beteiligung der Öffentlichkeit hinsichtlich des zweiten Zusatzes der Umweltverträglichkeitsprüfung für Los Chapitos. Dieser Schritt des Genehmigungsprozesses umfasste die aktive Koordination mit lokalen Behörden, führenden Gemeindevertretern und Bewohnern des direkten Umfeldes des Projekts. Der Workshop wurde durch einen umfassenden Kommunikationsplan unterstützt, um eine breite Beteiligung der Gemeinde sowohl persönlich als auch online zu fördern, die ein Feedback von Gemeindemitgliedern ermöglichte und das Engagement von Camino für die Beteiligung der Öffentlichkeit stärkte.

Abbildung 2: Vertreter von Camino veranstalten den Workshop zur Beteiligung der Öffentlichkeit

Über Camino

Camino ist ein Kupfer-Explorationsunternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase. Camino konzentriert sich auf die Entwicklung von kupferproduzierenden Anlagen wie Puquios, einer baureifen Kupfermine in Chile, und auf die Weiterentwicklung seines IOCG-Kupferprojekts Los Chapitos in Peru bis hin zur Ressourcenabgrenzung und -erschließung sowie darauf, neue Entdeckungen hinzuzufügen. Camino verfügt auch über die Explorationsgenehmigung für ein Entdeckungsbohrprogramm auf dem Kupfer-Porphyr-Projekt Maria Cecilia, um seine NI 43-101-Ressourcen zu erweitern. Darüber hinaus hat Camino seine Landposition bei seinem Kupfer- und Silberprojekt Plata Dorada erweitert. Camino ist bestrebt, ein Portfolio an fortschrittlichen Kupferanlagen zu erwerben, die das Potenzial haben, Kupfer in eine elektrisierende kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

Jose A. Bassan, MSc. Geologist, ein unabhängiger Geologe FAusIMM (CP) 227922 und eine sachkundige Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat den technischen Inhalt dieses Dokuments geprüft und genehmigt. Herr Bassan hat die relevanten Daten zur Unterstützung der technischen Offenlegung, einschließlich der Probenahme- und Analysedaten, geprüft und verifiziert.

IM NAMEN DES BOARDS

/gez./ "Jay Chmelauskas"

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Camino Investor Relations

info@caminocorp.com

Tel: (604) 493-2058

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Angaben in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Angaben in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen des Unternehmens und den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen die Aussichten auf zukünftige Explorationsarbeiten bei Los Chapitos, zukünftige geplante Bohrprogramme, Aussichten auf Kupferexploration in neuen Zielgebieten, Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses der Earn-in-Ausgaben im Rahmen des Abkommens mit Nittetsu, das Potenzial für die Entwicklung des Projekts Puquios und des Projekts Los Chapitos zu Konzessionsgebieten mit operativem Betrieb sowie der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf Basis der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig hält, können sie sich als falsch erweisen, und die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen des Managements abweichen könnten, dass das Unternehmen möglicherweise nicht die Vorteile von Joint Ventures und/oder strategischen Partnerschaften in Bezug auf die Konzessionsgebiete des Unternehmens nutzen kann, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, oder dass es zu Verzögerungen bei der Erlangung dieser Genehmigungen und Zulassungen kommen könnte, sowie der Zustand der Aktien- und Rohstoffmärkte sowie andere Risiken und Annahmen, die in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen dargelegt sind. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

QUELLE: Camino Minerals Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

