The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.01.2025ISIN NameCA1380502080 CAMINO MINERALSCA72749F2008 PLANTING HOPE COMPANYGB00BD2ZT390 GLO.PORTS HLDG (WI)LS0,01GB0033359141 ECKOH PLC LS-,0025KYG2046Q1073 CHAODA MODERN AGR. HD-,10