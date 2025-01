The following instruments on XETRA do have their first trading 20.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.01.2025Aktien1 KYG687071012 Pagseguro Digital Ltd.2 CA1380503070 Camino Minerals Corp.3 KYG2046Q1156 Chaoda Modern Agriculture [Holdings] Ltd.Anleihen/Fonds1 XS2969693113 Norsk Hydro ASA2 FR001400WSS7 BPCE SFH3 XS2978907512 Ivanhoe Mines Ltd.4 DK0030523113 Nykredit Realkredit A/S5 DK0030522818 Nykredit Realkredit A/S6 DK0030523030 Nykredit Realkredit A/S7 XS2984223102 Telefonica Emisiones S.A.U.8 US95000U3R27 Wells Fargo & Co.9 XS2974114899 KEB Hana Bank Korea10 XS2984223797 NRW.BANK11 IT0005632267 Banco BPM S.p.A.12 XS2976334222 Benin, Republik13 ES0840609061 Caixabank S.A.14 ES0415306127 Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito15 US00138EBE32 Corebridge Global Funding16 XS2982065018 Experian Finance PLC17 XS2980930148 Export Development Canada18 US67090SAA69 Nuveen Churchill Direct Lending Corp.19 XS2984226626 Santander UK PLC20 XS2983840435 The Goldman Sachs Group Inc.21 LU0265803667 STABILITAS Silber+Weissmetalle P22 DE000A0J3UF6 Earth Exploration Fund UI R