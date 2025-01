Am Freitag sahen wir beim DAX den dritten Rekordtag in Folge. Sein neues Allzeithoch liegt nun bei 20.924 Punkten. Am Ende des Tages ging er mit einem Plus von 1,2 Prozent aus dem Handel. Auf Wochensicht verbuchte der Leitindex einen Zugewinn von 3,4 Prozent. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert ...