NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 40 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der jüngste Kursrutsch gehe vor allem auf den Ausblick des Technologiekonzerns, vorsichtige Aussagen des US-Branchenkollegen Staar Surgical zum Markt und den überraschend guten Lauf der Aktie vor den Quartalszahlen zurück, schrieb Analystin Anchal Verma am Mittwochabend im Nachgang der Zahlen. Carl Zeiss rechne einmal mehr mit einem Jahr, in dem die Erholung erst zum Ende hin einsetzen dürfte. Die Konsensschätzung für die Margen im laufenden Quartal sei zu optimistisch./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 20:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005313704