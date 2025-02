HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 86,50 Euro belassen. Der Ausverkauf der Aktie des Medizintechnikunternehmens auf die Quartalszahlen hin sei übertrieben gewesen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da eine Wende in der geschäftlichen Entwicklung absehbar sei, bestehe eine Einstiegsgelegenheit sondergleichen. Eine Erhöhung der Zielvorgaben sei durchaus möglich./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 08:27 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 08:27 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005313704