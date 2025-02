ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 50 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Graham Doyle am Freitagmittag. Das neue Kursziel begründete er in seiner Nachbetrachtung mit der Erwartung sinkender Kapitalkosten. Es gebe aktuell aber keinen Grund aufzuspringen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 14:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005313704