Die Rekordrallye im DAX geht weiter. In der abgelaufenen Woche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich mehr als 700 Punkte zu und schloss +3,33% höher mit 22.513 Punkten. Auf dem Kaufzettel ganz oben standen die Papiere von Rheinmetall und BMW, Fresenius Medical Care rutschten ans DAX-Ende. Kommt es nun zu einer Korrektur oder geht es weiter nach oben? Nach leichten Aufschlägen am Montag erreichte der Index am Dienstag und am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...