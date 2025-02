The following instruments on XETRA do have their first trading 27.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.02.2025Aktien1 SE0023837091 Qualisys Holding AB2 CA06833H1029 Barranco Gold Mining Corp.3 CA66989X1033 Novartis AG CDR4 BMG464012076 Hua Yin International Holdings Ltd.Anleihen/ETF1 FR001400XR97 Accor SA2 XS2846983802 Sharjah, Government of the Emirate of3 XS2976490941 Asian Development Bank (ADB)4 XS3002419995 Asian Development Bank (ADB)5 XS2997435867 CDP Financial Inc.6 US166756AZ95 Chevron USA Inc.7 US166756BD74 Chevron USA Inc.8 US166756BF23 Chevron USA Inc.9 EU000A3L6Q42 European Investment Bank (EIB)10 XS2978923550 International Bank for Reconstruction and Development11 US571903BU68 Marriott International Inc.12 US571903BT95 Marriott International Inc.13 US166756BB19 Chevron USA Inc.14 US166756BE57 Chevron USA Inc.15 US02361DBC39 Ameren Illinois Co.16 US03040WBF14 American Water Capital Corp.17 US15189XBG25 Centerpoint Energy Houston Electric LLC18 DE000CZ45ZM5 Commerzbank AG19 US373334LA78 Georgia Power Co.20 US373334LB51 Georgia Power Co.21 DE000MHB41J8 Münchener Hypothekenbank eG22 DE000HEL0D62 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HEL0D39 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HEL0D21 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HEL0D13 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 Deutschland ProzentnotizIE000MLMNYS0 iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF