Der DAX hat sich zum Wochenauftakt extrem stark präsentiert. Erstmals in seiner Geschichte hat er dabei die Marke von 23.000 Punkten übersprungen. Aus dem Handel ging er am Montag mit einem Plus von 2,6 Prozent bei 23.147,02 Punkten. Insbesondere die Aktie von Rheinmetall konnte dabei stark zulegen. Einen Teil der Gewinne wird der DAX am Dienstag allerdings wieder abgeben müssen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,5 Prozent tiefer auf 23.022 Punkte.Im Fokus steht dabei weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...