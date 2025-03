Der DAX überwand gestern erstmalig die Marke von 23.000 Punkten. Bei 23.307 Zählern markierte er ein neues Allzeithoch. Am Ende des Tages ging der Leitindex mit einem Plus von über 2,6 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Marco Uome in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...