Zürich - Das Immobilienunternehmen Epic Suisse hat im Geschäftsjahr 2024 mehr Gewinn verbucht als im Vorjahr. Dazu führten insbesondere positive Neubewertungseffekte. Die Dividende wird erhöht. Die Mieteinnahmen stiegen 2024 um 1,3 Prozent auf 66,2 Millionen Franken, wie das überwiegend in Schweizer Einkaufszentren investierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dazu habe eine Reduzierung der Leerstandsquote beigetragen. Diese sank per Ende 2024 auf ...

