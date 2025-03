Dollar General verzeichnete im vierten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang, konnte jedoch bei den Umsätzen zulegen. Der Nettogewinn des US-amerikanischen Discounters sank auf 191,2 Millionen Dollar oder 0,87 Dollar je Aktie, was einem erheblichen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 401,8 Millionen Dollar bzw. 1,83 Dollar je Aktie entspricht. Trotz dieser Entwicklung übertrafen die bereinigten Gewinne mit 1,68 Dollar je Aktie die Markterwartungen von 1,50 Dollar. Der Umsatz stieg um 4,5 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar, was leicht über den Analystenprognosen lag. Die vergleichbaren Umsätze erhöhten sich um 1,2 Prozent, getragen von einem Anstieg des durchschnittlichen Transaktionsbetrags um 2,3 Prozent, während die Kundenfrequenz um 1,1 Prozent zurückging. Als Reaktion auf diese gemischten Ergebnisse legte die Aktie im vorbörslichen Handel an der New Yorker Börse um 4,74 Prozent zu und notierte bei 78,40 Dollar.

Filialschließungen und Ausblick 2025

Im Rahmen einer Portfoliooptimierung kündigte Dollar General die Schließung von 96 Dollar General-Filialen und 45 pOpshelf-Standorten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 an. Diese Maßnahme führte zu Belastungen in Höhe von 232 Millionen Dollar im vierten Quartal und wirkte sich negativ mit etwa 0,81 Dollar auf das Ergebnis je Aktie aus. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Discounter einen Gewinn je Aktie zwischen 5,10 und 5,80 Dollar bei einem Umsatzwachstum von 3,4 bis 4,4 Prozent. Das prognostizierte Wachstum der vergleichbaren Umsätze liegt zwischen 1,2 und 2,2 Prozent, was teilweise unter den durchschnittlichen Analystenerwartungen von 1,82 Prozent liegt. Wie viele andere Einzelhändler, darunter Walmart und Target, zeigt sich auch Dollar General vorsichtig hinsichtlich der Verbraucherausgaben aufgrund anhaltend hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit. Der Vorstand genehmigte zudem eine vierteljährliche Dividende von 0,59 Dollar je Aktie, zahlbar bis zum 22. April an die am 8. April eingetragenen Aktionäre.

