FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf ein historisches Finanzpaket in Deutschland ebbt bei den Anlegern nicht ab. Der Dax machte deshalb am Dienstagmorgen einen weiteren Schritt in Richtung Rekord. Gegen Ende der ersten Handelsstunde stieg der Leitindex um 0,88 Prozent auf 23.359,43 Punkte. Er näherte sich damit wieder seiner Bestmarke von knapp 23.476 Punkten. Diese hatte der Dax am 6. März dank der Aussicht auf schuldenfinanzierte Investitionen in Milliardenhöhe aufgestellt.

Anleger bleiben optimistisch, dass das Finanzpaket am Dienstag im Bundestag eine erste Hürde nimmt und dann auch im Bundesrat die erforderliche Mehrheit erhält. Der Dax baute sein Jahresplus wieder auf mehr als 17 Prozent aus. "Damit bleibt der Dax in diesem Jahr der große Outperformer am Aktienmarkt", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Dienstag um zuletzt 1,70 Prozent auf 30.015,52 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es etwas gemäßigter um 0,6 Prozent nach oben.

Am Vormittag beginnt die Sondersitzung des Bundestags zur Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und zum Sondertopf für Infrastruktur und Klima. Bei der Abstimmung ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, die Union, SPD und Grüne im alten Bundestag rechnerisch gemeinsam erreichen. Sollte das Paket durchgehen, muss am Freitag noch der Bundesrat zustimmen.

"Eine Bazooka bei den Staatsausgaben hilft allein nicht", gibt allerdings Michael Heise, Ökonom vom Vermögensverwalter HQ Trust, zu bedenken. Nennenswertes Wachstum sei nur dann zu erwarten, "wenn wir nicht in einen Handelskrieg mit den USA hineingezogen werden und erste Reformen bei Steuern, Sozialausgaben und Bürokratieabbau beginnen". Die Befürchtung ist auch, dass das Finanzpaket mit einem enormen Schuldenanstieg einhergeht.

Im Börsenhandel blieben die zuletzt schon von dem Milliardenpaket angetriebenen Aktien aus den Rüstungs- und Infrastrukturbereichen im Mittelpunkt. Unter den einschlägigen Rüstungsaktien gelang Rheinmetall am Tag nach dem erstmaligen Sprung über die 1.400-Euro-Marke zwar kein neuer Rekord. Ihre Bestmarken nochmals überbieten konnten aber Hensoldt und Renk .

Anleger erweiterten zuletzt aber schon den Kreis um Aktien wie Thyssenkrupp oder SFC Energy . Letztere setzten ihren Vortagskurssprung mit mehr als 15 Prozent Plus fort. Als Großaktionär von Steyr Motors, die seit Tagen steil ansteigen, profitierte auch die Beteiligungsgruppe Mutares weiter von Rüstungsfantasie.

Zahlenvorlagen von Fraport und Springer Nature stießen aber wegen verhaltener Ausblicke jeweils auf negative Reaktionen. Im Falle des Flughafenbetreibers ging es im MDax um 1,3 Prozent bergab, während die Titel des Verlagshauses Springer Nature im SDax um 3,6 Prozent auf ein Rekordtief absackten.

Ein Plus von 1,1 Prozent gab es bei Hellofresh . Die US-Bank JPMorgan gibt sich optimistisch für den anstehenden Kapitalmarkttag des Kochboxenlieferanten. Analyst Marcus Diebel betonte dabei die Erwartung weiterer Sparmaßnahmen.

Etwas schwächer tendierten dagegen die Aktien von CTS Eventim . In Reichweite des Anfang März erreichten Rekordes hat der Redburn-Analyst Ed Vyvyan seine bisherige Kaufempfehlung für den Eventvermarkter aufgegeben./tih/jha/

