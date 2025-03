wO Börsenlounge: Nvidia | Tencent | PVA Tepla - Mutares, Steyr & Co klappen zusammen!

Der Hype um Steyr hat sein Ende gefunden. Mutares bereitet sich darauf vor einen Teil seines Anteils am Motorenbauer aus Österreich zu versilbern. beide Aktie finden sich auf der Verleirerstrasse wieder. So gehts weiter!Tencent liefert Sahnestück Der chinesische Spielegigant verzeichnete im letzten Quartal des Jahres 2024 einen bemerkenswerten Erfolg dank Spielehits wie "Dungeon & Fighter Mobile" und "Delta Force", was zu einem Umsatzanstieg um elf Prozent auf etwa 21,8 Milliarden Euro führte. Der Reingewinn belief sich auf 6,5 Milliarden Euro. Insbesondere das Videospielgeschäft wuchs in China um 23 Prozent und international um 15 Prozent. Zusätzlich stiegen die Einnahmen aus …

