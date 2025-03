© Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Patrizia, Jahreszahlen (detailliert) 07:10 Uhr, Deutschland: Hypoport, Geschäftsbericht 07:30 Uhr, Deutschland: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Geschäftsbericht 11:00 Uhr, Deutschland: Debeka-Gruppe, Jahres-Pk, Koblenz ab 15:00 Uhr, Frankreich: Airbus Summit in Toulouse mit Vorträgen des Managements Deutschland: Tui, Capital Markets Day (bis 25.3.25)