Der Rückversicherer überzeugt mit beachtlicher Wertentwicklung von 43 Prozent über dem Vorjahrestief und verspricht Anlegern eine erhöhte Dividendenausschüttung für 2025.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) zeigt sich am Aktienmarkt weiterhin als einer der stärksten Performer im DAX. Obwohl die Aktie am Montagnachmittag einen leichten Rückgang von 0,7 Prozent auf 576,40 EUR verzeichnete, nachdem sie am Vormittag noch mit 0,1 Prozent im Plus bei 580,80 EUR notierte, bleibt die langfristige Entwicklung beeindruckend. Mit einem aktuellen Kurs, der 43,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief vom Mai 2024 (401,70 EUR) liegt, demonstriert der Rückversicherer seine Robustheit in einem volatilen Marktumfeld. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 18. März 2025 bei 588,00 EUR markiert und ist nur etwa 2 Prozent vom derzeitigen Niveau entfernt. Besonders erfreulich für Anleger: Die Dividendenausschüttung dürfte laut Expertenprognosen von 15,00 EUR im Jahr 2023 auf 20,62 EUR im laufenden Jahr steigen - ein deutliches Plus, das die Attraktivität des Titels weiter untermauert.

Langfristige Perspektiven bleiben positiv

Investoren, die vor drei Jahren in die Münchener Rück investiert haben, können sich mittlerweile über eine Verdoppelung ihres Einsatzes freuen, zusätzlich zu den attraktiven Dividendenzahlungen. Diese Erfolgsgeschichte steht etwas im Schatten anderer Highflyer wie SAP, erregt aber zunehmend die Aufmerksamkeit internationaler Investoren. Die Tatsache, dass US-amerikanische Anleger wieder verstärkt nach Europa blicken, könnte der Münchener Rück weiteren Auftrieb verleihen. Auch das makroökonomische Umfeld mit der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wirkt unterstützend. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 46,67 EUR je Aktie. Die Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 werden für den 13. Mai erwartet und dürften weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung geben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 558,88 EUR - ein Wert, den die Aktie bereits übertroffen hat, was auf weiteres Potenzial hindeutet.

