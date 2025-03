Der DAX ist in die neue Woche mit leichten Verlusten gestartet. Am Montag ging er mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 22.852,66 Zählern aus dem Handel. Damit verzeichnete der deutsche Leitindex seinen vierten Verlusttag in Folge. Und auch am heutigen Dienstag dürfte vorerst der Schwung fehlen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 22.816 Zähler.Derweil tut sich auf der Terminseite heute einiges. Am Vormittag wird der ifo-Geschäftsklimaindex für März veröffentlicht. Am Nachmittag ...

