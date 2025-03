WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel etwas höher beendet. Der österreichische Leitindex ATX gewann zum Sitzungsende 0,19 Prozent auf 4.278,54 Zähler. An den europäischen Leitbörsen dominierten hingegen die negativen Vorzeichen. Vor einer möglichen Bekanntgabe weiterer US-Zölle verhielten sich die Akteure international abwartend. Auch an der Wall Street ging es im Verlauf mehrheitlich deutlich abwärts.

In Wien legten die schwergewichteten Banken mehrheitlich zu und unterstützten damit den ATX. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 1,6 Prozent verbuchen. Erste Group verteuerten sich um 0,4 Prozent. Bawag -Papiere fielen hingegen um 0,9 Prozent.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zur OMV -Aktie und stufte die Titel von "Hold" auf "Accumulate" hoch. Das Kursziel wurde gleichzeitig von 39,7 auf 53 Euro erhöht. Die OMV-Papiere reagierten mit plus 1,3 Prozent auf 47,3 Euro.

FACC gewannen 0,4 Prozent. Der Luftfahrtzulieferer legte die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Diese entsprachen laut Erste Group den vorläufigen Ergebnissen. Auch der Ausblick auf 2025 wurde bestätigt.

CA Immo zeigten sich mit plus ein Prozent. Das Immobilienunternehmen wird nach Börsenschluss den Jahresfinanzbericht vorlegen.

Die Baader Bank hat die Andritz -Anteilsscheine mit einer "Buy"-Bewertung bestätigt. Auch das Kursziel von 80 Euro wurde unverändert belassen und die Papiere wurden auf der Empfehlungsliste "Top Picks" belassen. Die Andritz-Titel schlossen mit minus ein Prozent auf 57,90 Euro.

Kapsch TrafficCom gaben um 0,3 Prozent nach. Der Wiener Mauttechnologie-Betreiber ist einen Schritt weiter, seine im Mai 2023 mit wesentlichen Finanzgläubigern vereinbarte Restrukturierung hinter sich zu lassen. Die Hauptaktionärin Kapsch-Group Beteiligungs GmbH hat die Verpfändung der von ihr gehaltenen Aktien aufgehoben, teilte das Unternehmen mit. Zudem habe man sich mit den Hausbanken auf eine neue Finanzierung mit einer Laufzeit bis 29. März 2030 geeinigt.

Auffällige Kursbewegungen verzeichneten zudem Lenzing (minus 3,8 Prozent), Polytec (minus 3,5 Prozent), Porr (plus 3,1 Prozent) und DO&CO (plus 1,9 Prozent)./ste/spa/APA/jha

