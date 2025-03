Trotz wirtschaftlicher Eintrübung in der Bundesrepublik Deutschland konnten 11 DAX-Konzerne das Jahr 2024 mit dem besten Ergebnis ihrer Geschichte abschließen. Zusammen erzielten die in 2024 bestehenden 40 DAX-Unternehmen einen Nettogewinn von 111 Mrd. EUR und das sind 1,2 Mrd. EUR mehr als noch im Jahr 2023, aber 12,5 Mrd. weniger als im Rekordjahr 2021, in welchem der DAX zudem nur aus 30 Titeln bestand. Den höchsten Einzelgewinn in 2024 fuhr der nun angeschlagene Volkswagen-Konzern mit 11,35 ...

