News von Trading-Treff.de Erhebliche Probleme hat nun die Aktie von Siemens Energy. Der Montag zeigte anfangs ein Minus von -2,7 %. Die Aktie ist damit auf nur noch 53,85 Euro nach unten gelaufen. Noch ist die Aktie klar im Aufwärtstrend, allerdings wird der Spielraum für den Titel nun enger. Zur Einordnung: In den vergangenen fünf Handelstagen zuvor hatte die Aktie einen Abschlag in Höhe von -10,7 % hinnehmen müssen. Dies ist in Zeiten eines echten ...

