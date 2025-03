ROUNDUP: Cancom vorsichtig für 2025 - Kunden investieren verhalten

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Cancom blickt vorsichtig auf das noch junge Jahr. Nach einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung im privaten sowie im öffentlichen Sektor und einer damit verbundenen Kaufzurückhaltung der Kunden im vergangenen Jahr bringe auch 2025 "seine Herausforderungen mit", erklärte das Unternehmen am Montag in München bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen für 2024. An der Börse geriet die Aktie unter Druck.

ROUNDUP: Norma zahlt weniger Dividende - Aktie unter Druck

MAINTAL - Der Automobilzulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma zahlt seinen Aktionären für 2024 weniger Dividende. Vorgeschlagen würden 0,40 Euro je Aktie, nach 0,45 Euro für das vorangegangene Jahr, teilte das Unternehmen am Montag bei der Vorlage der finalen Zahlen für 2024 mit. Unter dem Strich verdiente Norma mit 14,8 Millionen Euro fast die Hälfte weniger als im Vorjahr. Belastet wurde das Ergebnis durch Abschreibungen bei einer indischen Tochter. Bereinigt sank der Gewinn um knapp sieben Prozent auf 40,9 Millionen Euro.

ROUNDUP: Drägerwerk zahlt erneut höhere Dividende



LÜBECK - Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Dräger will seinen Aktionären erneut höhere Dividenden zahlen. Der Konzern werde der Hauptversammlung für 2024 eine Ausschüttung von 1,97 Euro je Stammaktie und von 2,03 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen, teilte das Unternehmen an seinem Stammsitz Lübeck mit. Für 2023 hatten die Dividenden 1,74 Euro je Stammaktie und 1,80 Euro je Vorzugsaktie betragen. Damit setzt der Konzern seine 2024 angekündigte neue Dividendenpolitik fort. Danach sollen künftig mindestens 30 Prozent des Konzernüberschusses an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Modehändler Primark: Chef tritt nach Vorwurf zurück



DUBLIN - Der Chef der Billigmodekette Primark tritt zurück, nachdem ihm eine Frau Fehlverhalten vorgeworfen hat. Paul Marchant sei nach einer Untersuchung externer Anwälte mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, teilte der Mutterkonzern Associated British Foods mit. Es sei um Marchants Verhalten der Person gegenüber "in einem sozialen Umfeld" gegangen.

Analyse: Deutsche Autobauer fallen zurück



STUTTGART - Für die deutschen Autokonzerne lief es im vergangenen Jahr schlechter als für viele ihrer Wettbewerber. Das zeigt eine Analyse, für die die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY die Zahlen der 16 weltweit führenden Hersteller ausgewertet hat. Gemessen an der Umsatzentwicklung lief es nur bei Stellantis schlechter. Die Opel-Mutter verzeichnete ein Minus von 17 Prozent. VW erwirtschaftete 2024 noch ein leichtes Umsatzplus, BWM und Mercedes-Benz machten weniger Geschäft. Insgesamt sanken ihre Erlöse um 2,8 Prozent.



Weitere Meldungen



-R+V Versicherung muss mehr für Elementarschäden zahlen -Fleischwirtschaft für Aufschiebung von Kennzeichnungsgesetz -Drogenbeauftragter verteidigt Cannabis-Gesetz

-Grünstahl-Anlage von Tyssenkrupp in Duisburg soll Ende 2027 starten -Einreise nach Großbritannien ab Mittwoch nur mit Genehmigung -Forschungsnetz zu Long Covid mit 30 Projekten

-Bau auf Abschnitt von Stromtrasse Suedostlink darf beginnen -Studie: Künstliche Intelligenz ermöglicht Milliardengewinne -Brose verkauft Geschäft mit E-Bike-Motoren an Yamaha

-RWE verkauft Beteiligungen an Nordsee-Windparks für 1,4 Milliarden Euro -Maschinenbauer Festo bekommt maue Weltwirtschaft zu spüren -Trump-Zölle könnten Buchmarkt von Bertelsmann treffen -Airbus erhält Großauftrag von Flugzeug-Leasinggesellschaft BOC Aviation -Sieg gegen Mainz: BVB schöpft wieder Mut im Rennen um Europa -Zusätzliches Transferfenster für Bundesliga-Clubs kommt -Airbus baut Landeplattform für europäischen Mars-Rover -IG Metall startet Warnstreiks in Kfz-Werkstätten

-Microsoft stellt KI-Assistenten für Industrie-Einsatz vor -ABB sieht sich bezüglich US-Zöllen gut vorbereitet

-Stromausfälle durch zu viel Photovoltaik?

-Hochlauf der E-Busflotten im ÖPNV droht zu stocken

-Thailand verspricht Touristen Reisesicherheit nach Erdbeben -Industrie vor der Messe: Elektrobranche erwartet Besserung -Sanierung bringt mehr Pünktlichkeit auf Riedbahn

-Kleinere Proteste gegen Tesla und Elon Musk

-Trump begnadigt Gründer von insolventem E-Lkw-Bauer Nikola -Musks KI-Firma schluckt Online-Plattform X°



