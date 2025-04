Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA6555PC3019 Norden Crown Metals Corp. 03.04.2025 CA2569191018 Domestic Metals Corp. 04.04.2025 Tausch 1:1CA02080J1075 AlphaGen Intelligence Corp. 03.04.2025 CA02080J3055 AlphaGen Intelligence Corp. 04.04.2025 Tausch 20:1CA2823651054 Eguana Technologies Inc. 03.04.2025 CA2823655014 Eguana Technologies Inc. 04.04.2025 Tausch 10:1CA31858L1013 First American Uranium Inc. 03.04.2025 CA31858L2003 First American Uranium Inc. 04.04.2025 Tausch 3:1US8335923061 SOBR Safe Inc. 03.04.2025 US8335924051 SOBR Safe Inc. 04.04.2025 Tausch 10:1