The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.04.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.04.2025ISIN NameCA02080J1075 ALPHAGEN INTELLIG. CORP.CA2823651054 EGUANA TECHS INC.CA31858L1013 FIRST AMERN URANIUMCA6555PC3019 NORDEN CROWN METALS CORP.LU0665630819 AGIF-ALL.CHIN.STR.BD A DLUS8335923061 SOBR SAFE INC. DL-,001