The following instruments on XETRA do have their first trading 04.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.04.2025Aktien1 CA02080J3055 AlphaGen Intelligence Corp.2 CA2569191018 Domestic Metals Corp.3 CA2823655014 Eguana Technologies Inc.4 CA31858L2003 First American Uranium Inc.5 US8335924051 SOBR Safe Inc.Anleihen1 XS3021378461 Rumänien, Republik2 FR001400YPL4 Tikehau Capital S.C.A.3 XS3046352319 Cidron Aida Finco S.à r.l.4 XS3043331977 Citycon Treasury B.V.5 USP58809BU07 IRSA Inversiones y Representaciónes S.A.6 XS2249858940 Selecta Group B.V.7 XS3045515262 ABN AMRO Bank N.V.8 FR001400YP56 Danone S.A.9 DE000A3825R8 DZ HYP AG10 EU000A4D7YB9 European Investment Bank (EIB)11 EU000A4D85N4 Europäische Union12 DE000A3825Q0 DZ HYP AG13 EU000A3K4EG9 European Investment Bank (EIB)14 BE0390211770 Proximus S.A.15 US756109CT93 Realty Income Corp.