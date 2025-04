Ölproduzent erhält fast 100% Zustimmung für strategische Übernahme von Energieanlagen und plant Aktienzusammenlegung trotz Kursrückgang auf Jahrestief.

Die Aktionäre von InPlay Oil Corp. haben am 4. April 2025 mit überwältigender Mehrheit die Ausgabe von rund 54,8 Millionen Stammaktien an Obsidian Energy Ltd. genehmigt. Die Zustimmungsrate lag bei etwa 99,72% der persönlich oder per Vollmacht anwesenden Aktionäre. Diese Maßnahme ist Teil der zuvor angekündigten Übernahme bestimmter Öl- und Gasanlagen von Obsidian. Der Aktienkurs von InPlay Oil reagierte deutlich auf diese Entwicklung und schloss am Freitag bei 0,93 €, was einem Tagesverlust von 7,50% entspricht. Damit erreichte die Aktie ihr 52-Wochen-Tief und liegt seit Jahresbeginn bereits 24,18% im Minus.

Mit allen erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Zustimmung der Toronto Stock Exchange und der Freigabe nach dem kanadischen Wettbewerbsgesetz, wird erwartet, dass die Akquisition am oder um den 7. April 2025 abgeschlossen wird. Zusätzlich zur Übernahme stimmten die Aktionäre einer Änderung der Unternehmenssatzung zu, um eine Konsolidierung der Stammaktien zu bewirken. Diese Aktienzusammenlegung soll voraussichtlich innerhalb der nächsten fünf bis sieben Geschäftstage erfolgen.

Kontinuierliche Dividendenauszahlungen

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei InPlay Oil ?

InPlay Oil demonstriert weiterhin sein Engagement für die Wertschöpfung zugunsten der Aktionäre. Das Unternehmen hat eine monatliche Bardividende von 0,015 Dollar pro Stammaktie erklärt, die am 30. April 2025 an die am 15. April 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Diese Dividende soll für kanadische Bundes- und Provinz-Einkommensteuerzwecke als "qualifizierte Dividende" eingestuft werden.

Die Volatilität der Aktie bleibt mit annualisierten 51,96% über 30 Tage erhöht, was die Unsicherheit der Anleger angesichts der aktuellen Umstrukturierungsmaßnahmen widerspiegelt. Der signifikante Abstand von 30,12% zum 200-Tage-Durchschnitt von 1,32 € unterstreicht den anhaltenden Abwärtstrend.

InPlay Oil konzentriert sich weiterhin auf die Leichtölproduktion in Alberta und betreibt langlebige Anlagen mit geringem Förderrückgang, die Potenzial für Bohrentwicklung und verbesserte Ölgewinnung bieten. Die jüngste Akquisition und Aktienkonsolidierung sind strategische Schritte zur Stärkung der Vermögensbasis und Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens. Diese Entwicklungen positionieren InPlay Oil für eine mögliche Verbesserung seiner Produktionskapazitäten und finanziellen Leistung in naher Zukunft.

