Am deutschen Aktienmarkt dominieren weiter die Bullen das Geschehen. Nach einer schwächeren Handelseröffnung am Montag schloss der DAX 0,7 Prozent oder 167 höher auf Tageshoch bei 23.935 Punkten. Am Dienstag könnte die 24.000 fallen. Auf Unternehmensebene stehen BASF, Bechtle, Energiekontor, Merck, Salzgitter und SFC Energy im Fokus.

