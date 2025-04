Die jüngsten Zoll-Entwicklungen haben den DAX in der vergangenen Woche ordentlich unter Druck gebracht. Der deutsche Leitindex ging am Freitag mit einem Minus von fünf Prozent bei 20.641,72 Zählern aus dem Handel. Und auch zum Wochenstart dürfte es weitere Verluste geben. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen gut vier Prozent tiefer bei 19.760 Zählern. Damit wären sämtliche Jahresgewinne aufbraucht.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart sehr ruhig. Shell veröffentlicht sein Trading Update ...

