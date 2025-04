News von Trading-Treff.de Siemens Energy hat einen sehr starken Aufwärts-Aufschlag geschafft. Die Aktie bleibt am Donnerstag bei 5,66 % stehen. Das macht am Ende einen Kurs in Höhe von 53,57 Euro aus. Die Notierungen verlaufen damit immer noch -1 % unter dem GD 100, aber die Stimmung hat wieder ins Positive gedreht. In den vergangenen Tagen war der Titel einige Male auf weniger als 50 Euro gerutscht. Damit entstanden am Markt deutliche Irritationen ...

