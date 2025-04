The following instruments on XETRA do have their first trading 15.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.04.2025Aktien1 US13970R1095 Capita PLC ADR2 CA46123W2031 Intrepid Metals Corp.3 US8989201038 Tuhura Biosciences Inc.4 US12564W1027 Creative Media & Community Trust Corp.5 BMG2581C2081 CSI Properties Ltd.6 CA77935R2072 Rover Critical Minerals Corp.7 KYG9687V2040 WiMi Hologram Cloud Inc.Anleihen1 US053332BM35 AutoZone Inc.2 US444859CC48 Humana Inc.3 US444859CD21 Humana Inc.4 IT0005645509 Italien, Republik5 NL0015002F23 Niederlande, Königreich der6 USU0536PAN43 Aviation Capital Group LLC7 USJ27869BB13 Japan Tobacco Inc.8 USJ27869BC95 Japan Tobacco Inc.9 USJ27869BD78 Japan Tobacco Inc.10 US62886HBK68 NCL Corp. Ltd.11 US62886HAX98 NCL Corp. Ltd.12 US62886HBD26 NCL Corp. Ltd.