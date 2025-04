Am Dienstag setzte sich die Erholung bei DAX fort. Er ging mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 21.253,70 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch dürfte die Aufwärtsbewegung jedoch ins Stocken geraten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,5 Prozent tiefer bei 21.151 Zählern.Neben der allgemeinen weiter anhaltenden Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Zollkonflikt, dürften die jüngsten Nachrichten zu Nvidia die Märkte zusätzlich belasten. Verschärfte Einschränkungen für Lieferungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...