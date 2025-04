Nach dem kräftigen Wochenstart hat der DAX auch am Dienstag weiter zugelegt - wenn auch mit etwas geringerem Tempo. Der deutsche Leitindex gewann am Ende 1,43 Prozent und schloss bei 21.253 Punkten. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, ...