Der DAX hat sich am Mittwoch im Tagesverlauf stabilisieren können. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 21.151 Zähler. Auch zum Start in den Donnerstag wird der deutsche Leitindex stabil erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent höher auf 21.332 Zähler.Auf der Terminseite steht heute der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag im Fokus. Erwartet wird hier eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent. Zudem stehen ...

