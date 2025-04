In einer Welt voller Krisen, Konflikte und wachsender Unsicherheit gewinnen sicherheitsorientierte Investments zunehmend an Bedeutung. Die Verteidigungsindustrie rückt dabei verstärkt in den Fokus - nicht nur aus politischen, sondern vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Technologien mit militärischem Ursprung finden immer öfter Anwendung in zivilen Bereichen. Für viele Anleger eröffnet sich hier ein Markt mit langfristigem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...