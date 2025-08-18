VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 18
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-15
|IE00BF541080
|297000.000
|38912474.77
|131.0184
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-15
|IE00BF540Z61
|845000.000
|60918602.08
|72.0930
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-15
|IE00BQQP9F84
|30000000.000
|1966381029.16
|65.5460
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-15
|IE00BDFBTQ78
|18125000.000
|734245344.22
|40.5101
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-15
|IE00BYWQWR46
|12550000.000
|929262434.03
|74.0448
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-15
|IE00BQQP9G91
|12700000.000
|844346887.65
|66.4840
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-15
|IE00BDS67326
|1952000.000
|128014426.12
|65.5812
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-15
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|387123327.85
|61.4481
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-15
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|124275196.07
|34.5209
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-15
|IE00BMC38736
|56400000.000
|2776068464.97
|49.2211
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-15
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|65629923.29
|5.9936
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-15
|IE00BMDKNW35
|42750000.000
|514029586.63
|12.0241
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-15
|IE0000H445G8
|275000.000
|4697425.77
|17.0815
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-15
|IE0002PG6CA6
|19550000.000
|218987157.27
|11.2014
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-15
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8398390.10
|23.9954
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-15
|IE000YU9K6K2
|4990000.000
|246039186.84
|49.3065
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-15
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5678140.75
|21.0302
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-15
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7061642.41
|25.6787
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-15
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5013656.72
|20.8902
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-15
|IE000M7V94E1
|20070000.000
|968127264.11
|48.2375
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-15
|IE000NXF88S1
|840000.000
|15732972.77
|18.7297
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-15
|IE000YYE6WK5
|118500000.000
|6912191407.39
|58.3307
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-15
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|60190850.00
|23.8474
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-15
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|45675282.83
|23.4232
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-15
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13886951.22
|23.1449
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-15
|IE0007Y8Y157
|5200000.000
|114037077.21
|21.9302
© 2025 PR Newswire