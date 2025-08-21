VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 21
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-20
|IE00BF541080
|297000.000
|38910895.85
|131.0131
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-20
|IE00BF540Z61
|845000.000
|60829965.97
|71.9881
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-20
|IE00BQQP9F84
|30000000.000
|1956807717.12
|65.2269
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-20
|IE00BDFBTQ78
|18125000.000
|720165660.73
|39.7333
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-20
|IE00BYWQWR46
|12600000.000
|915654258.37
|72.6710
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-20
|IE00BQQP9G91
|12700000.000
|834461712.87
|65.7056
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-20
|IE00BDS67326
|1952000.000
|127548857.93
|65.3427
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-20
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|387533424.17
|61.5132
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-20
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|124249226.44
|34.5137
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-20
|IE00BMC38736
|56150000.000
|2706201231.43
|48.1959
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-20
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|64617951.02
|5.9012
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-20
|IE00BMDKNW35
|43900000.000
|524124625.62
|11.9391
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-20
|IE0000H445G8
|275000.000
|4790083.87
|17.4185
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-20
|IE0002PG6CA6
|20100000.000
|221326126.18
|11.0113
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-20
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8543913.09
|24.4112
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-20
|IE000YU9K6K2
|5040000.000
|238319699.27
|47.2857
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-20
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5673671.26
|21.0136
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-20
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7067361.03
|25.6995
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-20
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5076696.80
|21.1529
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-20
|IE000M7V94E1
|20170000.000
|924202565.82
|45.8207
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-20
|IE000NXF88S1
|840000.000
|15722735.52
|18.7175
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-20
|IE000YYE6WK5
|118500000.000
|6647200960.96
|56.0945
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-20
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|60164913.88
|23.8371
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-20
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|45556489.29
|23.3623
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-20
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13927851.22
|23.2131
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-20
|IE0007Y8Y157
|5400000.000
|114930770.86
|21.2835
