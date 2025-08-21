Anzeige
Donnerstag, 21.08.2025
WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 21

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2025-08-20IE00BF541080297000.00038910895.85131.0131
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-08-20IE00BF540Z61845000.00060829965.9771.9881
VanEck Gold Miners UCITS ETF2025-08-20IE00BQQP9F8430000000.0001956807717.1265.2269
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2025-08-20IE00BDFBTQ7818125000.000720165660.7339.7333
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2025-08-20IE00BYWQWR4612600000.000915654258.3772.6710
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2025-08-20IE00BQQP9G9112700000.000834461712.8765.7056
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2025-08-20IE00BDS673261952000.000127548857.9365.3427
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2025-08-20IE00BQQP9H096300000.000387533424.1761.5132
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2025-08-20IE00BL0BMZ893600000.000124249226.4434.5137
VanEck Semiconductor UCITS ETF2025-08-20IE00BMC3873656150000.0002706201231.4348.1959
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2025-08-20IE00BMDH153810950000.00064617951.025.9012
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2025-08-20IE00BMDKNW3543900000.000524124625.6211.9391
VanEck New China UCITS ETF2025-08-20IE0000H445G8275000.0004790083.8717.4185
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-08-20IE0002PG6CA620100000.000221326126.1811.0113
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2025-08-20IE0005B8WVT6350000.0008543913.0924.4112
VanEck Space Innovators UCITS ETF2025-08-20IE000YU9K6K25040000.000238319699.2747.2857
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2025-08-20IE000B9PQW54270000.0005673671.2621.0136
VanEck Circular Economy UCITS ETF2025-08-20IE0001J5A2T9275000.0007067361.0325.6995
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF2025-08-20IE0005TF96I9240000.0005076696.8021.1529
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2025-08-20IE000M7V94E120170000.000924202565.8245.8207
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2025-08-20IE000NXF88S1840000.00015722735.5218.7175
VANECK DEFENSE UCITS ETF2025-08-20IE000YYE6WK5118500000.0006647200960.9656.0945
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-08-20IE000J6CHW802524000.00060164913.8823.8371
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2025-08-20IE0007I99HX71950000.00045556489.2923.3623
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2025-08-20IE000SBU19F7600000.00013927851.2223.2131
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-08-20IE0007Y8Y1575400000.000114930770.8621.2835

© 2025 PR Newswire
