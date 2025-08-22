VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-21
|IE00BF541080
|297000.000
|38904201.82
|130.9906
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-21
|IE00BF540Z61
|845000.000
|60726670.12
|71.8659
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-21
|IE00BQQP9F84
|30000000.000
|1991765864.41
|66.3922
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-21
|IE00BDFBTQ78
|18175000.000
|732210728.16
|40.2867
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-21
|IE00BYWQWR46
|12650000.000
|917844405.91
|72.5569
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-21
|IE00BQQP9G91
|12950000.000
|869702055.54
|67.1585
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-21
|IE00BDS67326
|1952000.000
|127387679.10
|65.2601
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-21
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|384880455.85
|61.0921
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-21
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|124188191.79
|34.4967
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-21
|IE00BMC38736
|56000000.000
|2683171998.14
|47.9138
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-21
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|64642229.65
|5.9034
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-21
|IE00BMDKNW35
|43600000.000
|513489311.78
|11.7773
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-21
|IE0000H445G8
|275000.000
|4817034.78
|17.5165
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-21
|IE0002PG6CA6
|20100000.000
|222800243.67
|11.0846
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-21
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8497714.69
|24.2792
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-21
|IE000YU9K6K2
|5040000.000
|239688769.54
|47.5573
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-21
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5697743.82
|21.1028
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-21
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7135128.61
|25.9459
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-21
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5022146.76
|20.9256
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-21
|IE000M7V94E1
|20170000.000
|931975794.34
|46.2060
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-21
|IE000NXF88S1
|840000.000
|15937467.20
|18.9732
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-21
|IE000YYE6WK5
|118450000.000
|6708443453.33
|56.6352
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-21
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|60077373.04
|23.8024
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-21
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|45318721.98
|23.2404
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-21
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13899015.72
|23.1650
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-21
|IE0007Y8Y157
|5500000.000
|116406789.15
|21.1649
