VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-18
|IE00BF541080
|297000.000
|38926750.83
|131.0665
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-18
|IE00BF540Z61
|845000.000
|60858437.53
|72.0218
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-18
|IE00BQQP9F84
|30000000.000
|1960391697.31
|65.3464
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-18
|IE00BDFBTQ78
|18125000.000
|726980364.12
|40.1093
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-18
|IE00BYWQWR46
|12550000.000
|933251898.65
|74.3627
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-18
|IE00BQQP9G91
|12700000.000
|844068451.57
|66.4621
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-18
|IE00BDS67326
|1952000.000
|127681078.90
|65.4104
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-18
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|386365889.37
|61.3279
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-18
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|124266176.55
|34.5184
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-18
|IE00BMC38736
|56150000.000
|2774800800.85
|49.4176
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-18
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|66041837.98
|6.0312
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-18
|IE00BMDKNW35
|42700000.000
|532480547.24
|12.4703
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-18
|IE0000H445G8
|275000.000
|4748423.48
|17.2670
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-18
|IE0002PG6CA6
|19800000.000
|226202167.84
|11.4244
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-18
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8386385.09
|23.9611
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-18
|IE000YU9K6K2
|4990000.000
|247036705.08
|49.5064
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-18
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5694760.55
|21.0917
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-18
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7023338.16
|25.5394
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-18
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5004420.69
|20.8518
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-18
|IE000M7V94E1
|20070000.000
|969532326.23
|48.3075
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-18
|IE000NXF88S1
|840000.000
|15869554.02
|18.8923
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-18
|IE000YYE6WK5
|118500000.000
|6955442734.99
|58.6957
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-18
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|60166071.29
|23.8376
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-18
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|45699225.16
|23.4355
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-18
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13923384.96
|23.2056
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-18
|IE0007Y8Y157
|5250000.000
|114779120.98
|21.8627
© 2025 PR Newswire