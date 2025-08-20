Anzeige
WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84
Tradegate
20.08.25 | 09:04
54,85 Euro
+0,40 % +0,22
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
54,8754,9609:21
54,8854,9509:21
PR Newswire
20.08.2025 08:06 Uhr
91 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 20

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2025-08-19IE00BF541080297000.00038948560.91131.1399
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-08-19IE00BF540Z61845000.00060871554.9672.0373
VanEck Gold Miners UCITS ETF2025-08-19IE00BQQP9F8430000000.0001913815402.9363.7938
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2025-08-19IE00BDFBTQ7818125000.000718452608.6439.6388
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2025-08-19IE00BYWQWR4612550000.000921459771.1673.4231
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2025-08-19IE00BQQP9G9112700000.000820948659.4564.6416
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2025-08-19IE00BDS673261952000.000127604732.3665.3713
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2025-08-19IE00BQQP9H096300000.000388242060.8961.6257
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2025-08-19IE00BL0BMZ893600000.000124279056.0534.5220
VanEck Semiconductor UCITS ETF2025-08-19IE00BMC3873656150000.0002722174355.5848.4804
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2025-08-19IE00BMDH153810950000.00064785308.325.9165
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2025-08-19IE00BMDKNW3543750000.000515311339.5311.7785
VanEck New China UCITS ETF2025-08-19IE0000H445G8275000.0004764224.1717.3245
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-08-19IE0002PG6CA620100000.000228305189.3311.3585
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2025-08-19IE0005B8WVT6350000.0008434417.5124.0983
VanEck Space Innovators UCITS ETF2025-08-19IE000YU9K6K25040000.000239175079.7947.4554
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2025-08-19IE000B9PQW54270000.0005669849.1020.9994
VanEck Circular Economy UCITS ETF2025-08-19IE0001J5A2T9275000.0007068348.8925.7031
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF2025-08-19IE0005TF96I9240000.0005025314.7320.9388
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2025-08-19IE000M7V94E120070000.000932900964.6646.4824
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2025-08-19IE000NXF88S1840000.00015761464.6318.7636
VANECK DEFENSE UCITS ETF2025-08-19IE000YYE6WK5118500000.0006645537393.6456.0805
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-08-19IE000J6CHW802524000.00060165463.5823.8373
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2025-08-19IE0007I99HX71950000.00045738641.8923.4557
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2025-08-19IE000SBU19F7600000.00013958656.4423.2644
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-08-19IE0007Y8Y1575400000.000116100627.8021.5001

© 2025 PR Newswire
