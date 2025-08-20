VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-19
|IE00BF541080
|297000.000
|38948560.91
|131.1399
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-19
|IE00BF540Z61
|845000.000
|60871554.96
|72.0373
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-19
|IE00BQQP9F84
|30000000.000
|1913815402.93
|63.7938
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-19
|IE00BDFBTQ78
|18125000.000
|718452608.64
|39.6388
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-19
|IE00BYWQWR46
|12550000.000
|921459771.16
|73.4231
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-19
|IE00BQQP9G91
|12700000.000
|820948659.45
|64.6416
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-19
|IE00BDS67326
|1952000.000
|127604732.36
|65.3713
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-19
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|388242060.89
|61.6257
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-19
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|124279056.05
|34.5220
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-19
|IE00BMC38736
|56150000.000
|2722174355.58
|48.4804
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-19
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|64785308.32
|5.9165
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-19
|IE00BMDKNW35
|43750000.000
|515311339.53
|11.7785
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-19
|IE0000H445G8
|275000.000
|4764224.17
|17.3245
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-19
|IE0002PG6CA6
|20100000.000
|228305189.33
|11.3585
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-19
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8434417.51
|24.0983
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-19
|IE000YU9K6K2
|5040000.000
|239175079.79
|47.4554
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-19
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5669849.10
|20.9994
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-19
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7068348.89
|25.7031
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-19
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5025314.73
|20.9388
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-19
|IE000M7V94E1
|20070000.000
|932900964.66
|46.4824
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-19
|IE000NXF88S1
|840000.000
|15761464.63
|18.7636
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-19
|IE000YYE6WK5
|118500000.000
|6645537393.64
|56.0805
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-19
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|60165463.58
|23.8373
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-19
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|45738641.89
|23.4557
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-19
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13958656.44
|23.2644
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-19
|IE0007Y8Y157
|5400000.000
|116100627.80
|21.5001
