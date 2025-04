DJ PTA-Adhoc: HOCN AG: HOCN AG wird zu HT5 AG: Generalversammlung genehmigt alle Anträge

Die ordentliche Generalversammlung der HOCN AG (vormals HOCHDORF Holding AG) genehmigte heute alle Anträge des Verwaltungsrats sowie alle Anträge der Aktionärsgruppe Greber / Detweiler, die der Verwaltungsrat zur Zustimmung empfohlen hatte. Insbesondere genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre die Jahresrechnung und die Konzernrechnung sowie die Verwendung des Bilanzverlustes für das Geschäftsjahr 2024 der sich in definitiver Nachlassstundung befindenden Gesellschaft. Mit Andreas Leutenegger (Präsident, neu), Christopher Detweiler (Mitglied, neu) sowie Gregor Greber (Mitglied, neu) und Andreas Herzog (Mitglied, Wiederwahl) wurde ein mehrheitlich neuer Verwaltungsrat gewählt. Im Weiteren stimmte die Generalversammlung insbesondere der Aufhebung der an der letzten GV beschlossenen Dekotierung zu, beschloss eine ordentlichen Kapitalerhöhung in Höhe von maximal CHF 150 Millionen zum Zwecke der Wandlung der ausstehenden Anleihe ( ISIN CH0391647986), führte ein Kapitalband mit Obergrenze 2'366'932 Namenaktien und Untergrenze 1'075'879 ein und sprach sich für die Änderung des Firmennamens von HOCN AG in HT5 AG aus.

