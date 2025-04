DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

MERCK - Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck steht vor einem Umbruch: Der Vertrag der Unternehmenschefin Belen Garijo wird spätestens im kommenden Jahr auslaufen und wohl nicht verlängert, wie das Handelsblatt aus mehreren Quellen aus dem Unternehmen erfuhr. Der Traditionskonzern sucht bereits einen Nachfolger. Garijo tritt an diesem Freitag bei der Hauptversammlung vor die Aktionäre. Sie feiert in diesem Jahr ihren 65. Geburtstag und erreicht damit die Altersgrenze, die inoffiziell für die Geschäftsführung bei Merck gilt. Das ist laut Unternehmenskreisen auch der Grund, warum sie aufhören dürfte. Intern heißt es aber auch, dass ihr kühler Führungsstil eher aneckte. (Handelsblatt)

MERCEDES - Der Autohersteller Mercedes-Benz plant eine eigene Plattform für künftige Fahrzeuge in China. "Wir haben für praktisch jedes Bauteil einen lokalen Lieferanten und partizipieren am Ökosystem in China", sagte Entwicklungsvorstand Markus Schäfer auf der Shanghai Auto Show zu Welt. Nun verlagere man die Entwicklung und die Freigabe neuer Technologien zunehmend nach China. "Die initiale Entwicklung von Plattformen, die komplette Übergabe der Verantwortung an meine chinesischen Kollegen in den Entwicklungsbereichen in Peking und Shanghai wird der nächste Schritt sein, der schon eingeleitet ist", sagte Schäfer. Die mehr als 2.000 Mercedes-Entwickler in China hätten mittlerweile die Kompetenz, eigene Plattformen auf die Beine zu stellen. (Welt)

CITIGROUP - Die US-Bank schließt ihr Büro am Strand von Malaga, dass sie vor weniger als drei Jahren eröffnet hatte, um jungen Investmentbankern eine bessere Work-Life-Balance zu bieten. Die Citigroup bestätigte der Financial Times, sie habe ihren Mitarbeitern mitgeteilt, dass sie die Niederlassung in der südspanischen Stadt schließen, eine Handvoll Arbeitsplätze streichen und andere Mitarbeiter nach London und Paris versetzen werde. Citi hatte das Büro 2022 im Zuge des Kampfes um Talente nach der Pandemie eröffnet, als Banken dafür kritisiert wurden, dass sie Burnout bei ihren Mitarbeitern nicht verhinderten. (Financial Times)

