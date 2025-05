VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 6. Mai 2025 / Camino Minerals Corporation (TSX-V: COR) (OTC PINK: CAMZF) (WKN: A116E1) ("Camino" oder das "Unternehmen") freut sich, die Explorationsergebnisse seines schichtgebundenen Kupfer-Silber-Kupferprojekts Los Chapitos ("Los Chapitos" oder das "Projekt") bekannt zu geben, einschließlich Bohrungen und zusätzlicher Kartierungen sowie Schürfgrabungen und Probenahmen entlang der kupfermineralisierten Abschnitte La Estancia und Diva. Das Unternehmen peilt eine umfassende, disseminierte, mantoartige Kupfer-Silber-Mineralisierung an, um die Ressourcenbeschreibungsstudien aus Los Chapitos zu unterstützen. Camino und sein Partner Nittetsu Mining Co., Ltd. ("Nittetsu") planen, in der zweiten Jahreshälfte 2025 mit der nächsten Bohrphase zu beginnen. Das Kupferprojekt Los Chapitos befindet sich in der Nähe der Küstenstadt Chala im peruanischen Departamento Arequipa.

Juan Carlos Castelli, ein beratender Geologe aus Chile, sagte: "Das Konzessionsgebiet Los Chapitos befindet sich in der nördlichen Fortsetzung des metallogenen Cu-Ag-Gürtels, der im Norden von Chile definiert wurde und in dem sich Minen wie Michilla, Las Luces und andere befinden. Wir arbeiten mit Camino und Nittetsu an einem intensiven Explorationsprogramm, das von geologischen Kartierungen und Interpretationen von Abschnitten sowie von geochemischen und magnetometrischen Untersuchungen geleitet wird, um die besten Zielgebiete zu bebohren und die bekannten Ressourcen zu steigern, um eine neue wirtschaftliche Kupferentdeckung zu verzeichnen." (Abbildung 1)

Yoshikazu Fujimoto, Senior Geologist von Nittetsu, sagte: "Die geologischen Arbeiten, die wir auf Los Chapitos durchführen, sind ein Versuch, unser Explorationsteam auf große mineralisierte Ziele zu konzentrieren und ein umfassendes Landpaket von über 220 km² zu untersuchen, das zahlreiche kupfermineralisierte Vorkommen beherbergt."

"Um neue Kupferentdeckungen zu verzeichnen, müssen wir hinausgehen und weiterhin unerprobte Erkundungsgebiete bebohren. Die Geologie auf Los Chapitos weist auf eine enorme Höffigkeit hin und insbesondere Rio Tinto hat neben unseren Schürfrechten Land abgesteckt, weshalb wir den Bohrer dort ansetzen müssen, wo enormes Kupferpotenzial vorhanden ist, und weiter bohren. Wir planen, die Bohrungen in der zweiten Jahreshälfte 2025 auf neuen Entdeckungszielen fortzusetzen", sagte Jay Chmelauskas, CEO von Camino. "Camino verfolgt zwei wertschöpfende Aspekte: die Erschließung unserer genehmigten Kupfermine Puquios in Chile und die Fortsetzung der Explorationsbohrungen nach neuen Kupferentdeckungen in Peru im Jahr 2025", fügte Herr Chmelauskas hinzu.

Das 996,7 m umfassende Greenfield-Bohrprogramm im Erkundungsgebiet Pampero erhöht die auf Los Chapitos gebohrten Meter auf insgesamt 27.624 m. 94 % der in der Vergangenheit gebohrten Meter wurden entlang des Abschnitts Diva gebohrt - mit bedeutsamen Kupferabschnitten in den Erkundungsgebieten Adriana, Lourdes und Diana. Nach der Erweiterung der von der UVP genehmigten Gebiete auf dem Projekt beginnt Camino nun mit der Erprobung neuer vielversprechender Gebiete, insbesondere entlang der Verwerfung La Estancia, um neue Kupferentdeckungen zu verzeichnen (Abbildung 1 und Abbildung 2).

Höhepunkte:

- Im Rahmen des Bohrprogramms wurde das Erkundungsgebiet Pampero als Cu-Ag-Mineralsystem bestätigt, um weitere Explorationen entlang der "Thick Skin"-Verwerfung Estancia hinsichtlich wirtschaftlicher Kupferabschnitte zu unterstützen.

- Die Kupferoxide, die im Gebiet Pampero mineralisiert sind, haben eine Beständigkeit in der Tiefe aufgezeigt, wobei die geochemischen Ergebnisse in Bohrloch DCH-118 mit einem Kupfergehalt von bis zu 0,5 % und einem Silbergehalt von 3,15 ppm in einer Tiefe von 157,6 m den Grenzen der Hauptstruktur folgen.

- Oberflächliche Gesteinssplitterprobenahmen über 500 m auf Pampero verdeutlichen geochemische Anomalien von Kupfer mit Gehalten von bis zu 3,8 % und 4,0 ppm Silber als schwarze und grüne Kupferoxide (Kieselkupfer, Tenorit).

- Die Geologie auf Pampero weist Chlorit-Smektit-Alterationsbänder auf, die mit einer Kupfermineralisierung in Zusammenhang stehen und die Wahrscheinlichkeit für Entdeckungen auf Sombrero Blanco, dem nächsten Erkundungsgebiet des Unternehmens im Südosten entlang der Verwerfung La Estancia, erhöhen.

- Entlang des etablierten Abschnitts Diva wurden weitere Explorationsarbeiten durchgeführt, um Ziele von Erweiterungsbohrungen in Erkundungsgebieten wie Katty, Diana und Lourdes zu generieren, die in früheren Bohrprogrammen bedeutsame Kupferabschnitte aufwiesen.

Abbildung 1: Standorte der bedeutsamsten Kupferexplorationsabschnitte und -ziele.

Die jüngste Bohrprogrammstrategie von Camino peilt Erkundungsgebiete entlang des unerprobten Kupferabschnitts der Verwerfung La Estancia an, die sich über 12 km in NW-SE-Richtung parallel zum Abschnitt Diva erstreckt. Neue Explorationsziele auf Sombrero Blanco entlang der Verwerfung La Estancia wurden geochemisch erprobt und als mögliche nächste Bohrziele geologisch kartiert, während historische Explorationsziele wie Katty, Diana und Lourdes innerhalb des Abschnitts Diva geologisch neu interpretiert und erneut erprobt wurden, um die bekannten Kupferzonen potenziell zu erweitern. Das Unternehmen plant auch weitere Bohrprogramme und Oberflächenkartierungen entlang der Abschnitte Diva, La Estancia und Atajo, um die bekannten mineralisierten Zonen mit zahlreichen vielversprechenden Zielen zu erweitern (Abbildung 2).

Abbildung 2: Projektportfolio Los Chapitos.

Die Greenfield-Bohrlöcher auf Pampero wurden über 10 km nordwestlich der bekannten Kupfermineralisierung in der Kupferzone Adriana (Abbildung 1) gebohrt. Das Programm wurde konzipiert, um vergrabene, schichtgebundene Kupfermantos zu erproben, die sich in der Nähe der kupferbegrenzenden Strukturen wie dem Verwerfungsabschnitt Diva befinden. In dieser ersten Bohrphase bei der Verwerfung La Estancia wurden insgesamt zehn Bohrlöcher ab 38 m bis in eine maximale Tiefe von 200,4 m gebohrt, was insgesamt 996,7 gebohrten Metern entspricht (Abbildung 3). Die Bohrergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Auf Pampero werden Alterationen und Mineralisierungen von der Verwerfung La Estancia sowie von sekundären, nordwestlich und in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Verwerfungen begrenzt. Diese Strukturen fungierten als Zuleitungen, während das Vulkangestein der Formation Chocolate als Empfangsgestein fungierte. Camino hat seine Explorationen auf diese vulkanische Sequenz konzentriert, die das Potenzial aufweist, Kupferlagerstätten mit großen Tonnagen zu beherbergen. Im Rahmen des Programms wurde erfolgreich die Oxidkupfermineralisierung nordwestlich der Verwerfung La Estancia entlang des Gebiets Pampero identifiziert bzw. erweitert (Abbildung 1).

Abbildung 3: Geologie und Bohrlöcher im Erkundungsgebiet Pampero

Zwischen Dezember 2024 und März 2025 wurden auf Katty und Sombrero Blanco Gesteinssplitter in Unterausbissen und Ausbissen entlang von manuell angelegten Schürfgräben erprobt (Probenahmen zwischen 1 m und 2 m).

Auf Sombrero Blanco wurden 205 Proben entnommen, von denen 78 % einen Kupfergehalt von insgesamt über 0,1 % Cu (Kupfer) und Höchstgehalte von 0,06 ppm Au (Gold) und 12,0 ppm Ag (Silber) aufwiesen. Die Gesteinssplitterprobe V717989 erreichte auf einer Probenahme von 1 m einen Gehalt von bis zu 2,75 % Cu und 0,42 ppm Ag in Kupferoxiden wie Malachit, Kieselkupfer und Kupferwatte (Foto 1 und Abbildung 4).

Auf Katty wurden 25 Proben entnommen, von denen 100 % einen Kupfergehalt von insgesamt über 0,3 % Cu und Höchstgehalte von 0,01 ppm Au und 26,8 ppm Ag aufwiesen. Die Gesteinssplitterprobe V713818 erreichte auf einer Probenahme von 2 m einen Gehalt von bis zu 2,86 % Cu und 26,2 ppm Ag in Kupferoxiden wie Malachit, Kieselkupfer und Kupferwatte (Foto 2).

Foto 1: Links: Team von Camino, das Proben bei Sombrero Blanco entnimmt

Rechts: Nahaufnahme der Mineralisierung in den Schürfgräben, grüne Kupferoxide (Brochantit-Malachit).

Foto 2: Links: Team von Camino, das Proben von Ausbissen bei Katty entnimmt

Rechts: Nahaufnahme des Probenahmestandorts, Vorkommen von grünen Kupferoxiden (Malachit-Kieselkupfer).

Abbildung 4: Geologie und Geochemie bei North Sombrero Blanco

Tabelle 1: Zusammenfassung der Bohrergebnisse vom März 2025, Kupferprojekt Los Chapitos, Peru

Endgültige Koordinaten (Ost-Nord-Elevation, metrisch) am Ende des Bohrlochs unter Verwendung eines GPS-Modells (GPS MAP 64) und Nachweis des Bohrlochverlaufs mit dem Gerät DeviGyro RG40 STANDARD alle 5 m gemäß dem Protokoll.

Die potenzielle Menge und der Gehalt des Explorationsziels, die in dieser Pressemitteilung angegeben werden, sind konzeptioneller Natur. Das Ziel ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet, und es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Explorationsziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

Probenahme- und Untersuchungsverfahren

Während dieser Kampagne wurden 10 Bohrlöcher und 230 Schlitzproben durchgeführt. Die Bohrkerne wurden in den Einrichtungen des Unternehmens in der Stadt Chala, 15 km vom Projekt entfernt, aufgezeichnet und beprobt. Die Proben werden nach Lima geschickt, wo sie in der Anlage von ALS Chemex Labs mittels ICP-MS analysiert werden. Das geologische Team von Camino hielt sich an die schriftlich festgehaltenen internen QA/QC-Verfahren, bei denen die Einbringung von Leerproben, zertifizierten internationalen Standards (Pulps) und Duplikaten die Ziele und akzeptablen Ergebnisse erfüllte.

Über Camino

Camino ist ein Kupfer-Explorationsunternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase. Camino konzentriert sich auf die Entwicklung von kupferproduzierenden Anlagen wie Puquios, einer baureifen Kupfermine in Chile, und auf die Weiterentwicklung seines IOCG-Kupferprojekts Los Chapitos in Peru bis hin zur Ressourcenabgrenzung und -erschließung sowie darauf, neue Entdeckungen hinzuzufügen. Camino verfügt auch über die Explorationsgenehmigung für ein Entdeckungsbohrprogramm auf dem Kupfer-Porphyr-Projekt Maria Cecilia, um seine NI 43-101-Ressourcen zu erweitern. Darüber hinaus hat Camino seine Landposition bei seinem Kupfer- und Silberprojekt Plata Dorada erweitert. Camino ist bestrebt, ein Portfolio an fortschrittlichen Kupferanlagen zu erwerben, die das Potenzial haben, Kupfer in eine elektrisierende kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

Jose A. Bassan, FAusIMM (CP) 227922, MSc. Geologist, ein unabhängiger Geologe und eine sachkundige Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat den technischen Inhalt dieses Dokuments geprüft und genehmigt. Herr Bassan hat die relevanten Daten zur Unterstützung der technischen Offenlegung geprüft und verifiziert.

IM NAMEN DES BOARDS

/gez./ "Jay Chmelauskas"

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Camino Investor Relations

info@caminocorp.com

Tel: (604) 493-2058

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Angaben in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Angaben in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen des Unternehmens und den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen die Aussichten auf zukünftige Explorationsarbeiten bei Los Chapitos, zukünftige geplante Bohrprogramme, Aussichten auf Kupferexploration in neuen Zielgebieten, Erwartungen hinsichtlich Joint Ventures und/oder strategischer Partnerschaften in Bezug auf die Konzessionsgebiete des Unternehmens sowie der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf Basis der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig hält, können sie sich als falsch erweisen, und die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen des Managements abweichen könnten, dass das Unternehmen möglicherweise nicht die Vorteile von Joint Ventures und/oder strategischen Partnerschaften in Bezug auf die Konzessionsgebiete des Unternehmens nutzen kann, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, oder dass es zu Verzögerungen bei der Erlangung dieser Genehmigungen und Zulassungen kommen könnte, sowie der Zustand der Aktien- und Rohstoffmärkte. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

QUELLE: Camino Minerals Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79488Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79488&tr=1



