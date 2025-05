So startet der DAX nach dem Kanzler-Chaos in Berlin. Das bewegt den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus: die Aktien von Jungheinrich und BMW. Anleger behalten am Mittwoch im DAX die Bestmarke von 23.476 Punkten im Blick. Wenige Minuten nach dem Start auf Xetra notierte der deutsche Leitindex prozentual fast unverändert bei 23.252 Punkten.Der MDax für die mittelgroßen Unternehmen gewann 0,20 Prozent auf 29.410 Punkte. Der Euroregion-Leitindex ...

