The following instruments on XETRA do have their first trading 15.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.05.2025Aktien1 CA0191151046 Allied Critical Metals Inc.2 DK0063855085 Rockwool A/S3 CA3609521057 FUTR Corp.4 CA05358H1091 Aventis Energy Inc.5 CA68390D1069 OR Royalties Inc.Anleihen1 XS3074495790 Bank of Ireland Group PLC2 XS3073596770 Equinix Europe 2 Financing Co. LLC3 DE000A4EA5P2 JAB Holdings B.V.4 US559222BD50 Magna International Inc.5 US89236TNJ06 Toyota Motor Credit Corp.6 US911312CL87 United Parcel Service Inc.7 US02005NBZ24 Ally Financial Inc.8 XS3070629335 Ball Corp.9 XS3019300469 Cellnex Finance Company S.A.10 XS2472637136 European Bank for Reconstruction and Development11 XS2872164160 International Bank for Reconstruction and Development12 XS2707161308 International Bank for Reconstruction and Development13 XS2437747210 International Bank for Reconstruction and Development14 XS2982333713 International Bank for Reconstruction and Development15 XS2577528107 International Bank for Reconstruction and Development16 XS3073629530 Naturgy Finance Iberia S.A.17 XS2809172229 Nordic Investment Bank18 XS1642641812 SGSP (Australia) Assets Pty Ltd.19 US911312CH75 United Parcel Service Inc.20 US911312CJ32 United Parcel Service Inc.21 USP2121VAU81 Carnival Corp.22 US149123CM17 Caterpillar Inc.23 XS3073350269 HSBC Holdings PLC24 FR001400ZOT7 Orange S.A.25 FR001400ZOS9 Orange S.A.26 US00115AAS87 AEP Transmission Company LLC27 FR001400ZPA4 Agence France Locale28 US69121KAJ34 Blue Owl Capital Corp.29 FR001400ZPR8 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale30 US26443TAF30 Duke Energy Indiana LLC31 US433000AA43 Hims & Hers Health Inc.32 XS3075392509 Jyske Bank A/S33 XS3074379457 Paccar Financial Europe B.V.34 US723484AM30 Pinnacle West Capital Corp.35 US723484AN13 Pinnacle West Capital Corp.36 US842434DD11 Southern California Gas Co.37 US842434DC38 Southern California Gas Co.38 DE000A4DFHD2 Sparkasse Hannover39 US89236TNG66 Toyota Motor Credit Corp.40 US91159HJV33 U.S. Bancorp41 US911312CK05 United Parcel Service Inc.42 DE000A4DFHL5 Vonovia SE43 DE000A4DFHK7 Vonovia SE44 FR001400ZKT5 BNP Paribas S.A.45 XS3028198235 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.46 DE000HEL0G85 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale47 DE000HEL0G36 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale48 DE000HEL0G44 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale49 DE000HEL0G28 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale50 DE000HEL0G69 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale51 DE000HEL0G51 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale52 DE000HEL0GZ6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale53 DE000HEL0GV5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale54 DE000HEL0GU7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale55 DE000HEL0GT9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale56 DE000HEL0GQ5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale