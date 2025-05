Molten Ventures: Europäischer VC-Riese zum halben Preis In einer Welt, in der Zugang zu Venture Capital (VC) normalerweise institutionellen Investoren oder sehr wohlhabenden Privatanlegern vorbehalten ist, bietet Molten Ventures (ehemals Draper Esprit) eine seltene Gelegenheit: Beteiligung an einem breit aufgestellten, renommierten europäischen VC - direkt über die Börse und aktuell mit einem satten Abschlag von über 50 % auf den inneren Wert (Net Asset Value, NAV). Wer ist Molten Ventures? Molten Ventures ist eine der führenden börsennotierten VC-Gesellschaften in Europa. Das Unternehmen investiert in vielversprechende Tech-Startups - entweder direkt mit Eigenkapital oder über Beteiligungen an spezialisierten Fonds. Das Spektrum reicht von Fintech ...

