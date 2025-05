Neues Milliarden-Ziel im Kupfergürtel der Anden? Explorationspotenzial sprengt alle Erwartungen

Dieser Artikel wurde von Copper Giant Resources veröffentlicht und genehmigt.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Diese Woche hat Copper Giant ein konzeptionelles Explorationsziel für sein Vorzeigeprojekt Mocoa in Südkolumbien veröffentlicht. Es umfasst 977 bis 1.247 Millionen Tonnen potenziell mineralisiertes Material mit Gehalten zwischen 0,49?% und 0,55?% Kupferäquivalent (CuEq).

Dabei handelt es sich nicht um eine Ressourcenschätzung im klassischen Sinne. Dieses Explorationsziel zeigt das Potenzial über die bereits definierte Ressource von 2021 hinaus.



Die Grundlage dafür? Über 29.000 Bohrmeter, mehr als 17.000 analysierte Proben - modelliert von Apex Geoscience Ltd., einem anerkannten Spezialisten für Porphyrsysteme.

Warum dieser Moment entscheidend ist

Im Juli 2024 übernahmen Lundin Mining und BHP gemeinsam Filo Corp. für 4,1 Milliarden CAD. Das Joint Venture vereinte Filo del Sol und Josemaria in einer Partnerschaft, die auf langfristige, strategische Kupferprojekte setzt - nicht auf kurzfristigen Cashflow.

Zur Erinnerung die Worte von Jack Lundin:

"Filo del Sol ist eines der größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Silber-Vorkommen der Welt - mit einem Potenzial, das noch nicht vollständig definiert ist."

Diese Beschreibung passt auch auf Mocoa. Nur, dass Copper Giant nun beginnt, dieses Potenzial konkret zu beziffern.

Basierend auf den letzten vier Bohrlöchern (MD-043 bis MD-046) ist klar:

über 1.000 Meter mineralisierte Abschnitte mit wirtschaftlichen Gehalten

Konsistenz über große Entfernungen

Offenes System in alle Richtungen



Was Mocoa geologisch auszeichnet

Porphyr-Kupfersysteme unterscheiden sich stark. Mocoa bringt alle Merkmale mit, die Geologen von einem Tier-1-Projekt erwarten:

Alterations-Footprint : 6 x 5 Kilometer große, demagnetisierte Zone

Mehrphasige Intrusionen : Früh-, Zwischen- und Spätphasen mit überlappender Mineralisierung

Zonierte Alteration : Potassisch im Kern, phyllisch im Übergang, propylitisch außen

Tektonische Lage : Teil des Jura-Porphyr-Gürtels, der sich bis Ecuador (Warintza, Mirador) erstreckt

Magmatische Geschichte : Zehn Millionen Jahre mineralisierender Aktivität bestätigt durch Datierungen

Das System ist nicht nur groß - es ist geologisch robust und mehrfach mineralisiert.

Ein datenbasiertes Explorationsmodell

Das Explorationsziel stützt sich auf:

46 Bohrlöcher

über 17.000 Proben mit vollständiger Geochemie

Integration von Geologie, Struktur und Geophysik

Auf dieser Basis wurden Grade-Shells konstruiert, neun weitere potenzielle Porphyrzentren identifiziert und ein modernisiertes 3D-Modell entwickelt.

Vergleichbare Projekte: Filo, Josemaria & Co.

Projekt Unternehmen Tonnen (geschätzt) CuEq (%) Status Bewertung / Deal Filo del Sol BHP / Lundin ~700 Mio. Tonnen ~0,5?% Übernommen (4,1 Mrd. EUR) 2.8 Mrd. EUR Josemaria Lundin Mining ~1,0 Mrd. Tonnen ~0,3-0,4?% Machbarkeitsstudie Teil von JV Warintza Solaris Resources ~1,0 Mrd. Tonnen+ ~0,5?% Laufende Bohrungen ~600 Mio. € Marktwert Mocoa (bestehend) Copper Giant 636 Mio. Tonnen 0,45?% Ressource 2021 ~8 Mio. € Mocoa (Ziel) Copper Giant 977-1.247 Mio. Tonnen 0,49-0,55?% Explorationsziel Noch nicht bewertet

Was als Nächstes kommt

Copper Giant bereitet derzeit einen neuen NI 43-101-Technischen Bericht vor - unter der Leitung von Michael Dufresne (Apex Geoscience) - um das Explorationsziel formell zu dokumentieren und die nächsten Schritte zu skizzieren:

Weitere Bohrungen zur Ressourcenerweiterung

Testbohrungen an neuen Porphyrzielen

Interpretation geophysikalischer Daten zur besseren Zieldefinition

Aufbau von Partnerschaften mit strategischen Kupferakteuren

Technische Arbeit - das Fundament für Wachstum

In den letzten sechs Monaten hat das Team:

das geologische Modell mit neuen Daten erweitert

historische UN-Bohrungen neu bewertet

Datierungen zur magmatischen Historie integriert

strukturelle Modelle mit Geophysik kombiniert

Das Ergebnis: ein datengetriebenes, wissenschaftlich fundiertes Explorationsmodell für die kommenden Bohrphasen.

Warum der Markt noch nicht reagiert hat - aber bald könnte

Der Kupfermarkt sucht verzweifelt nach großflächigen, strategischen Projekten mit optionalem Zugang zu Molydän - besonders im Kontext von Dekarbonisierung, Grid-Ausbau und Elektromobilität.

Mocoa liefert:

Gehalte auf Augenhöhe mit Milliardenprojekten

Potenzial für eine Verdopplung bis Verdreifachung der Ressource

Frühzeitige Erfolge mit kilometerlangen Bohrabschnitten

Strategische Lage im wachstumsstarken Kupfergürtel der Anden

Und all das zu einer Marktkapitalisierung von unter 10 Millionen €.

Fazit

Filo hat gezeigt, dass der Markt bereit ist, für Größe, Standort und Zukunftspotenzial Milliarden zu zahlen. Copper Giants Mocoa-Projekt ist aktuell eines der am meisten übersehenen Assets in Südamerika - mit realem Potenzial, sich in die Liga von Filo, Warintza oder Josemaria einzureihen.

Das Explorationsziel ist keine Spekulation - es ist der erste Blick auf das wahre Ausmaß eines Systems, das gerade erst begonnen hat, sich zu entfalten.

Die nächsten zwölf Monate könnten entscheidend werden.

