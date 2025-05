Alset AI: Der nächste DEFI-Moment? Diese KI-Aktie könnte kurz vor dem Durchbruch stehen!

Anzeige / Werbung Die KI- und Krypto-Revolution ist längst keine Zukunftsvision mehr - sie passiert jetzt. Und wir waren ganz vorne mit dabei. Dieser Artikel wurde von Alset AI Venture veröffentlicht und genehmigt. Willkommen zurück, liebe Leser! Im Dezember 2023 berichteten wir erstmals über DEFI Technologies, als kaum jemand den Namen kannte. Damals notierte die Aktie bei etwa 3,00 USD. Heute ist DEFI unter dem Ticker DEFT an der NASDAQ gelistet und bei institutionellen wie privaten Anlegern in aller Munde. Jetzt stellen wir Ihnen Alset AI Ventures vor. WKN: A40M0J | Symbol: 1R6

Ein Unternehmen, das sich anschickt, in die Fußstapfen von DEFI zu treten - aber in einem Markt, der noch viel größer sein könnte: Künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastruktur.



Was macht Alset AI Ventures? Alset ist kein klassisches Software-Startup und auch keine simple KI-Servicefirma.

Vielmehr agiert Alset wie ein strategischer Frühphasen-Investor, Infrastruktur-Provider und Wachstumspartner - ein Mini-Konglomerat für angewandte KI-Innovation. Kernpunkte der Strategie: Beteiligung an skalierbaren KI-Startups (z.?B. Henon, Blueprint)

Aufbau eigener Infrastruktur via Cedarcross Technologies

Enge Verzahnung mit dem Nvidia-Ökosystem

Kommerzialisierung durch strategische Partner wie Silver Birch Growth



26. März 2025: Investment in Henon Financial Technologies Mit einem Investment von 250.000 USD sicherte sich Alset einen Anteil an Henon - einem Fintech-Unternehmen, das KI-basierte Softwarelösungen für Private-Equity- und Kreditmärkte entwickelt. Was macht Henon besonders? Entwickelt KI-Systeme für Kreditentscheidungen, Risikoanalyse und Fondsverwaltung

Zielt auf einen schnell wachsenden Markt: KI im Finanzwesen

Nutzt Alsets eigene Infrastruktur (Cedarcross) für die KI-Cloudverarbeitung CEO Adam Ingrao betonte:



"Dieses Investment ist mehr als Kapital - es ist ein klares Bekenntnis zur Förderung von KI-Innovation im Fintech-Sektor." 15. April 2025: Alset tritt Nvidia Inception VC Alliance bei Diese Nachricht dürfte noch unter dem Radar vieler Investoren geflogen sein - dabei ist sie strategisch hochrelevant. Mit dem Beitritt zur Nvidia Inception VC Alliance erhält Alset Zugang zu: Über 22.000 Start-ups im Nvidia-Ökosystem

Exklusive Zusammenarbeit mit Nvidia-Experten

Frühzeitige Dealflows in KI, Life Sciences, Machine Learning und mehr

Schulungen über das Nvidia Deep Learning Institute (DLI)

Co-Innovation mit Nvidia-Partnerfirmen Einordnung: Diese Allianz ist nicht einfach eine Auszeichnung - sie ist ein Beschleuniger für Technologieunternehmen, die groß denken und schnell skalieren wollen. 23. April 2025: Blueprint AI startet mit MVP und Pilotkunden Ein weiteres Highlight: Alsets Portfolio-Startup Blueprint AI entwickelt KI-basierte Tools zur Automatisierung von Planungsprozessen in der Immobilienentwicklung. MVP ("Minimum Viable Product") ist fertig

Zwei Pilotprojekte mit realen Kunden bereits gestartet

Produktfeatures: Automatische Prüfung von Bauvorschriften Zonenrechtliche Analyse Digitale Koordination von Architektur- und Technikplänen

Warum das zählt:

Die Immobilienbranche zählt zu den am wenigsten digitalisierten Großindustrien. Blueprint zielt genau auf dieses Effizienzdefizit ab. 1. Mai 2025: Cedarcross Technologies geht mit Silver Birch an den Start Cedarcross - Alsets firmeneigene GPU-Infrastrukturplattform - ist das technologische Rückgrat vieler Beteiligungen. Zur Kommerzialisierung engagierte man Silver Birch Growth, ein auf B2B-Wachstum spezialisiertes Beratungsunternehmen. Aufgabe: Go-to-Market-Strategien entwickeln

Umsatzkanäle etablieren

Kundengewinnung für Cedarcross skalieren Fazit: Cedarcross ist Alsets Antwort auf CoreWeave - dem Nasdaq-notierten GPU-Leasing-Riesen mit 1,92 Milliarden USD Jahresumsatz. Nur eben noch früh genug für Anleger. Vergleich: DEFI vs. Alset - Zwei Erfolgsmodelle im Rückspiegel Grafik: Einstiegspreise im Vergleich

Merkmal DEFI Technologies (Oct. 2023) Alset AI Ventures (Mai 2025) Börsenlisting NASDAQ (Ticker: DEFT) TSX Venture + Frankfurt Einstiegs-Kurs ~3,00 USD ~0,045 EUR Infrastruktur-Modell Kein eigenes Ja (Cedarcross) Nvidia-Anbindung Nein Ja (VC Alliance) Portfoliostruktur Einzeltitel mit ETFs Multiplattform-Ansatz Marktsektor Web3 / DeFi KI / Fintech / Cloud Infra Warum Alset jetzt spannend ist: 4 Meilensteine in 5 Wochen: Investment, Partnerschaften, Produktstarts, Kommerzialisierung

Positionierung statt Hype: Alset baut Plattformen, keine Buzzwords

Plug-and-Play für KI-Innovationen: Von Infrastruktur bis Vertrieb alles im Haus

Frühe Phase: Der große Hype steht noch aus - und das ist Ihre Chance Alset AI Ventures - Der stille Riese im Aufbau Während andere Unternehmen laut "KI" rufen und wenig liefern, hat Alset: Deals geschlossen

Produkte gebaut

Allianzen gesichert

Und all das bei einem aktuellen Kurs von unter 8 Cent. WKN: A40M0J | Symbol: 1R6 https://www.alsetai.com/ Damals bei DEFI sagten viele: "Hätte ich doch früher investiert."

