NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den U-Börsen haben kurz vor dem Wochenende vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Freitag kaum. Das Hin und Her im Zollstreit hat zwar einen großen Teil seines Schreckens verloren. Investoren reagieren längst nicht mehr panikartig auf jede Nachricht und rechnen eher mit Lösungen als mit dauerhaften Handelskriegen, dennoch sorgt das Thema weiter für Unsicherheit.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg geringfügig auf 42.252 Punkte. Für die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche deutet sich damit ein Plus von gut anderthalb Prozent an.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,1 Prozent auf 5.906 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,1 Prozent auf 21.334 Punkte nach unten.

Die Lage an den Finanzmärkten sei nach den Gerichtsentscheidungen rund um die Zollpolitik der US-Regierung unübersichtlich, schreiben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. "Ein Großteil der Zölle wurde für nichtig erklärt und blockiert, inzwischen hat ein Berufungsgericht die Maßnahmen aber wieder in Kraft gesetzt, vorläufig. Es bleibt spannend." Die Anleger an der Wall Street hatte das juristische Tauziehen aber bereits am Donnerstag unter dem Strich weitgehend kaltgelassen.

Im Nasdaq 100 kam es bei Einzelwerten zu deutlichen Kursausschlägen nach oben und unten. So brachen die Aktien von Regeneron am Index-Ende um mehr als 18 Prozent ein. Studiendaten zu einem möglichen Medikament des Pharmakonzerns und des Partners Sanofi gegen die sogenannte chronisch obstruktive Lungenerkrankung enttäuschten. Analysten rechnen nun zumindest mit einer Verzögerung einer Zulassung des Mittels. Sanofi verloren in Paris zuletzt mehr als 5 Prozent.

An der Index-Spitze schnellten die Papiere von Zscaler um 7,6 Prozent in die Höhe. Der Anbieter für Cybersicherheit hatte sich mit Blick auf den bereinigten Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr zuversichtlicher gezeigt als von Analysten erwartet.

Im S&P 500 hatten die Anteilscheine von Ulta Beauty mit einem Plus von gut 15 Prozent klar die Nase vorn. Die Kosmetika-Kette überzeugte mit Quartalszahlen. Für die Analysten der US-Bank JPMorgan "blüht die Anlagestory von Ulta Beauty weiter auf."/la/he

