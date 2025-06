Der DAX hat den letzten Handelstag der Woche mit einem leichten Plus beendet. Auf Wochensicht legte er 1,6 Prozent zu. Noch stärker fiel der Monatsgewinn aus. Im Mai verzeichnete der Index ein sattes Plus von 6,7 Prozent - trotz seines Rufs als schwacher Börsenmonat. Erstmals überschritt der DAX in ...